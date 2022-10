A Maranello il GP dell'aceto balsamico: vince Clara Scarabelli

Clara Scarabelli vince il tredicesimo Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello: il suo “oro nero” è risultato il migliore tra quelli prodotti a Maranello nell’ultimo anno, valutati dai maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto.Il suo campione si è imposto sui 166 raccolti in città che hanno partecipato all’ultima edizione della competizione organizzata dal comitato Maranello Tipico, le cui premiazioni si sono svolte il 2 ottobre all’interno del Gran Premio del Gusto.Tra i residenti di Maranello, secondo classificato Enzo Lei, terzo Mauro Bergonzini, quarta Chiara Boni, quinto Silvano Tosi, sesto Villiam Fiocchi, settima Milena Ferrari, ottava Anna Chiara Forti. Dai comuni della provincia hanno partecipato 72 acetaie: spiccano i campioni di Adrian Magnani (da Modena, primo classificato tra i non residenti), Andrea Scarabelli (da Pavullo, secondo), Giovanni Chiletti (da Modena, terzo). Per gli aceti invecchiati nelle botti di ginepro (14 i campioni raccolti), tra i maranellesi primo in classifica Enzo Lei, secondo William Iori, terza Clara Scarabelli. Al gran premio del balsamico si sono affiancate le premiazioni dedicate al nocino tradizionale prodotto a Maranello, per il sesto gran premio curato dall’associazione Il Matraccio che ha raccolto 51 campioni: primo classificato Ildo Chiletti, secondo Fabrizio Zucchi, terza Rosanna Lori.