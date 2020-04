A Maranello pranzo al ristorante: titolare denunciato

Continua senza sosta così come l'aumento delle persone sanzionate, l'azione di controllo messa in campo dalle forze di Polizia per il controllo del rispetto del Decreto che limita gli spostamenti. L'altro ieri sono state contestate nove sanzioni dai Carabinieri a Carpi, Campogalliano, Soliera e Concordia, mentre ieri a Campogalliano, San Felice sul Panaro, San prospero e Soliera.Altre sette multe sono scattate nei Comuni del Frignano, mentre a Maranello e' stato pizzicato il titolare di un ristorante: durante il pattugliamento delle 13, i militari hanno visto cinque persone all'interno. Erano tutti clienti che stavano pranzando, violando le norme. Oltre alle sanzioni, nel capitolo 'Covid' sono scattate anche altre denunce per false attestazioni a pubblico ufficiale, a carico di un cittadino marocchino che aveva detto di essere andato verso Finale Emilia a prendere della carne e di un 47enne sassolese, che diceva di essere andato al lavoro 'in un'officina meccanica'.