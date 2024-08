A Maranello si cena ancora nella rotatoria Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della Sagra dell’Assunta dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio - con il patrocinio del Comune di Maranello -, con sedie e tavoli a circondare la rotatoria e strade chiuse al traffico per dar modo ai commensali di godersi una serata tranquilla e in buona compagnia.Il menù prevede tortelloni e tagliata di manzo ed è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento posti, al numero 344-4410585 (solo via whatsapp).La cena nella rotatoria, curata dai volontari dell’Oratorio, fa parte del programma della Sagra, che comprende diversi appuntamenti a carattere ricreativo e di approfondimento religioso e spirituale, da domenica 11 a giovedì 15 agosto.



Domenica 11 alle 20.45 si terrà presso l’Oratorio l’iniziativa ‘Gli ultimi saranno i primi: storie di vite al margine’, un tributo a Fabrizio De Andrè dei musicisti Germano Salsi (chitarra e voce), Michaela Bilikova Bozzato (violino) e Francesca Cavazzuti (testi e voce narrante).

Lunedì 12, sempre alle 20.45 in Oratorio, è previsto un incontro sull’ecologia, ‘L’unica casa in comune’, mentre martedì 13, a partire dalle 18, si svolgerà il 2° Torneo di ‘Basketball Tournament’, seguito alle 19 dall’apertura della Pesca di Beneficenza e del Punto Ristoro Giovani, con musica dal vivo per tutta la sera e bomboloni caldi alle 23.

Pesca e Punto Ristoro saranno attivi agli stessi orari anche la sera della cena in rotatoria, mercoledì 14, e giovedì 15 (la Pesca già dalle 8 di mattina), giorno in cui alle 10 avrà inizio la Processione solenne lungo le strade di Maranello.

Sia il programma ricreativo che quello religioso sono consultabili sul sito del Comune (https://www.comune.maranello.mo.it/vivere-maranello/eventi/sagra-assunta-2024).