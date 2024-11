A Pavullo Fdi primo partito: Galloni esulta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è Federica Galloni, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Pavullo.'Più di 2500 voti di lista sono un traguardo che ci rende orgogliosi: pur nell’impossibilità di fare paragoni tra le varie consultazioni, dai più di 1300 consensi alle amministrative, siamo passati ai 2200 delle politiche del 2022 e ora ancora più su.

Un’ iniezione di ottimismo in vista del grande appuntamento che ci attende nel 2026 - continua Federica Galloni -. Il dato che non sorprende è il grande risultato ottenuto dal nostro capogruppo in consiglio comunale Daniele Iseppi: Pavullo ha chiarito una volta per tutte il sentimento che lega un paese ad un ragazzo per bene e preparato, che da solo ha condotto una campagna elettorale tra la gente e per la gente. Il 20% degli elettori lo scorso week end ha scelto di scrivere Iseppi, e se a noi riempie di gioia, so che che più di qualche pensiero ora nascerà nelle sedi elettorali del paese. Il risultato del nostro gruppo è frutto di un impegno costante sul territorio e di un dialogo diretto con la comunità, per la quale cerchiamo di esserci sempre; testimonia la fiducia crescente nei confronti della nostra visione per il futuro, - non solo dell’Italia, che Giorgia Meloni sta facendo tornare grande - , ma anche di Pavullo. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per garantire politiche che rispondano alle reali esigenze di questo territorio, ascoltando i cittadini in primis, promuovendo sviluppo, sostenibilità e qualità della vita per le future generazioni di pavullesi'.