A Pavullo nasce il circolo di Fratelli d'Italia e aprirà anche la sede

E' nato ieri a a Pavullo il Circolo cittadino di Fdi, primo di tutto l’Appennino, presidente e portavoce è Federica Galloni. Insieme ad un gruppo di storici militanti pavullesi, fanno parte del circolo il vicesindaco di Pavullo e membro dell’Assemblea nazionale del partito Daniele Iseppi e il capogruppo in Consiglio comunale e vicecoordinatore provinciale di Fdi Gianluca Vignocchi.

'L’obiettivo ora è terminare il mandato e farsi trovare pronti per le imminenti consultazioni che si terranno in primavera - afferma Galloni - Creare la migliore squadra possibile, con un centrodestra compatto, e continuare il buon lavoro che fino ad ora è stato fatto. Da oggi il panorama politico cittadino può contare ufficialmente su Fratelli d’Italia e sulla coerenza che contraddistingue il nostro modo di fare politica. Il progetto è ambizioso: vincere e portare eletti del nostro partito in Consiglio comunale'.

Nelle prossime settimane le prime riunioni per pensare la lista e il programma elettorale. 'A prescindere da chi rappresenterà il centrodestra alle prossime amministrative, l'obiettivo è quello di presentare una lista con il simbolo di Fratelli d’Italia e per la prima volta nella storia di Pavullo, avere un gruppo consiliare del partito' - sottolinea il vicesindaco Iseppi. A breve verrà inaugurata anche la sede di Fdi in centro al paese, la terza in tutta la provincia, dopo Modena e Carpi.

ASono felice del radicamento che il partito sta creando nel nostro Appennino, e ringrazio Federica, Daniele e Gianluca per l’appoggio che non è mai mancato, sin da quando nel lontano 2013 decidemmo di intraprendere l’avventura di Fratelli d’Italia - afferma Barcaiuolo -. La forza parte della nostra leader Giorgia Meloni ma cammina sulle gambe di tutti i militanti che, sacrificando il proprio tempo libero, lavorano e si prodigano per l’obiettivo, che è confermare Fratelli d’Italia come terzo partito del Paese'.