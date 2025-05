'A Piumazzo lampade votive spente: da mesi protestiamo ma non serve'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Da diversi mesi ormai, i cittadini di Piumazzo stanno segnalando in tutti i modi possibili, agli uffici preposti, all'amministrazione comunale il mancato funzionamento delle lampade votive su circa una trentina di tombe disposte tutte nella stessa parte del cimitero locale. Il servizio viene pagato per dodici mesi all'anno. Pagare per una lampada votiva significa assicurarsi che essa rimanga sempre accesa, anche durante le ore notturne. Rappresenta un gesto di affetto nei confronti dei cari defunti'. A parlare è Lodovica Boni della Lega di Castelfranco.

'Quindi risulta intollerabile che nonostante la regolarità dei pagamenti, non si abbia l'erogazione del servizio luce sulle tombe ed è ancora più intollerabile che a fronte delle diverse segnalazioni fatte dai cittadini sia arrivata sempre la medesima risposta: 'provvederemo al più presto a sistemare il guasto'. Parole al vento, che sembrano 'una presa per i fondelli' visto che le tombe si trovano sempre al buio. Il gruppo Lega del territorio chiede all'amministrazione di intervenire per riparare o sostituire le luci. Le lampade votive rappresentano un modo per mantenere viva la memoria dei nostri defunti, ma anche un modo per rendere il cimitero un ambiente curato, dignitoso e sicuro. Auspichiamo in una soluzione tempestiva ed efficace e sottolineiamo che ai cittadini che hanno pagato da mesi un servizio che non è stato fornito come previsto, spetterebbe anche un equo rimborso'.