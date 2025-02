Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante il Consiglio Comunale del 29 gennaio 2025 i consiglieri di Centro destra Lodovica Boni e Mirco Zanoli hanno presentato una mozione per chiedere un locale per i ragazzini a solo scopo ludico e di divertimento. Un 'ritrovo' gestito insieme ai genitori.'Per ragazzini si intende quella fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni, prima della maggiore età in cui si diventa più indipendenti disponendo anche della possibilità di spostarsi in auto. Ecco che dobbiamo segnalare come il nostro paese non riesca ad offrire nulla per il loro tempo libero e da tempo chiedono un locale dove ritrovarsi con il solo scopo di passare il tempo libero insieme magari con un biliardino, giocando a carte, giochi di società, oppure fare solo due chiacchiere bevendo una bibita.

Dobbiamo riconoscere che l'amministrazione ha avviato diversi progetti come un doposcuola, un progetto chiamato Orientamenti al fine di supportare i ragazzini durante una fase critica della loro vita in cui devono scegliere la strada da intraprendere per il loro futuro, progetti di teatro di poesia, corsi di musica' - affermano Boni e Zanoli.'Tutti senz'altro apprezzabili e utili, ma non sufficienti a riempire un vuoto tremendo quello di trovarsi solo per divertirsi, quello di uscire da casa e fare gruppo senza per forza essere costretti ad entrare in un 'contenitore' preconfezionato che li costringe a fare poesia teatro o musica. Nelle ore libere i ragazzini girano in bicicletta e quando il tempo lo consente si radunano su una panchina del parco per mangiare una pizza. Noi pensiamo che il nostro paese abbia un alto potenziale per offrire tante alternative ai nostri ragazzini ad esempio un centro Anspi parrocchiale in cui sono presenti campo da calcio e campo da basket e spazi all'aperto. Peccato che tale strutture risultino sempre chiuse o non disponibili. Un circolo ARCI con sale spaziose, una Villa Boschetti con sale e parco. Non capiamo come possa essere possibile non riuscire ad individuare un ritrovo ludico per farli stare insieme durante il fine settimana. E cosi mentre tutti sono preoccupati di riempire la vita dei nostri ragazzini con corsi e progetti per arricchire la loro mente nessuno si preoccupa di curare il loro bisogno di passare ore a svagarsi con gli amici e per ora l'unico modo che hanno per farlo rimane quello di continuare a vagare con le bici per le strade del paese'.