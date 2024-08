A San Felice un lungo fine settimana di Fiera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si comincia venerdì 30 agosto alle 20, in piazza Castello con l’inaugurazione della fiera con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e delle autorità, con sfilata delle majorette Blue Stars per le vie del centro storico. Alle 20 apriranno i ristoranti della fiera che resteranno aperti, sempre dalle 20, per tutta la durata della manifestazione: ristorante “Mazzini” in via Mazzini, stand gastronomico “Don Bosco” con stand biliardini in viale Campi, Street Food “La Frittelleria” in via Mazzini (sede Pro Loco, aperto dalle 19) e Street Food asiatico in viale Campi.



Domenica 1° settembre la fiera prosegue alle 8 in via Mazzini con la passeggiata “A sei zampe”. Sempre alle 8, laghetto Del Monte, 45°trofeo “Giovanni Ferrari” per soci Ps “La Rocca”. Dalle 9 alle 11, in via Mazzini, “Colazione in piazza” presso sede Pro Loco. Dalle 10 alle 24, padel in piazza Matteotti. Dalle 16 e fino alle 23 in via Mazzini, angolo viale Campi si svolgerà il gioca-scambia dei bimbi.

Alle 19 in via Mazzini “Dj sul balcone” con Andrea Govoni. Alle 20 in centro storico, sbaracco dei commercianti. Sempre alle 20 ma sul palco di piazza Castello, spettacolo della scuola Arckadia. Alle 22 ancora in piazza Castello: Lato B in concerto. Alle 21.30 ma in piazza Italia, concerto dei “Reloaded” con musica degli anni ’70 e ’80.

Lunedì 2 settembre dalle 17 alle 24 padel in piazza Matteotti, alle 19, nel centro sportivo, “Sentieri di quiete”, attività di Yoga.



Sempre alle 19 nel prato della Rocca, Pilates-demo.

Martedì 3 settembre, ultimo giorno della fiera. Dalle 17 alle 24, torneo padel in piazza Matteotti. Dalle 19 da via Mazzini passeggiata di Nordic Walking di fine fiera, camminando al tramonto in compagnia. Dalle 20 sbaracco dei commercianti. Dalle 20 alle 23 esibizioni sportive. Alle 21.30 sul palco di piazza Castello, concerto “Strani animali” tributo a Vasco Rossi e ancora alle 21.30 in Largo Posta, concerto della Filarmonica Andreoli.

Come sempre in occasione della fiera, il mercato di venerdì 30 agosto e lunedì 2 settembre si svolgerà in piazza Italia.



Fine settimana di sagra a Fossa di Concordia



Da sabato 31 agosto a martedì 3 settembre, atteso e tradizionale appuntamento nella nuova area spettacoli allestita nell’area del campo sportivo: esposizioni auto americane, mercatino di prodotti fatti a mano, torneo di burraco, giochi, mostre, cinema all’aperto, serata disco young, e per i giovani ragazzi, aperitivi con dj set, cocktail bar, spettacolo pirotecnico, stand gastronomico con nuovo menù, specialità tipiche (maccheroni al pettine compresi), e pizzeria.

Si parte sabato 31 dalle 18:00 con l'esposizione delle auto americane, alle ore 21:00 il cinema all'aperto e la musica dal vivo con la Big bang e rock and roll. Si chiude martedì 3 settembre con lo spettacolo pirotecnico dalle 23:30.