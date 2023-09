Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il nome dell’evento ricorda più significati: il nome del creatore del personaggio, Villaggio; il personaggio, Fantozzi; il luogo, quel villaggio che sarà il paese e allo stesso tempo, in senso esteso, un metaluogo dell’immaginario del quale si è tutti cittadini o, forse meglio, “impiegati”, “perdenti”, “sottoposti” di potenti che non si vedono, ma comunque tutti estremamente divertiti da un personaggio che ha cambiato il modo di pensare, parlare e ridere di noi stessi.Ospite d’eccezione sarà Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che presenterà il suo ultimo libro “Fantozzi dietro le quinte”.L'evento è realizzato in collaborazione con SanFelice 1893 Banca Popolare.