Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sabato 8 luglio alle 18.30 si terranno i giochi per bambini dai sei ai 12 anni. Tutte le sere saranno presenti stand gastronomici.La manifestazione è organizzata dal Circolo Anspi di San Pietro in Elda con la collaborazione della Pro Loco di San Prospero e il patrocinio del Comune di San Prospero.“Invitiamo tutti i cittadini di San Prospero e dei territori limitrofi ad assistere a questo bellissimo evento – commenta il Vicesindaco di San Prospero Matteo Borghi – Si tratta di un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi e che quest’anno vede la partecipazione di ben 20 squadre provenienti dal territorio della provincia di Modena e anche da fuori. Un sincero ringraziamento al Circolo Anspi di San Pietro in Elda e alla Pro Loco che si sono impegnati per organizzare questa manifestazione, che ci auguriamo possa emozionare e divertire chi vi assisterà”.