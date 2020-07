A Sassuolo un fiume di coca, per un mercato fiorente

Sassuolo si conferma come una delle piazze più fiorenti per lo spaccio di droga ed in particolare di cocaina. Il sequestro di 3,2 kg nella disponibilità di una spacciatore arrestato anche per avere tentato di uccidere un Carabinieri per darsi alla fuga, non rappresenta che l'ultima conferma. Un'offerta di droga che parte da una domanda forte. Di tanti sassolesi che alimentano il commercio. Che vanno direttamente ad acquistare la sostanza in luoghi come quel garage trasformato in centrale di spaccio in via Circonvallazione, così come nelle case e sulle strade. Lo spacciatore in questione si spostava in bici, oltre che in auto, per le proprie consegna che gli fruttavano una fortuna. Un milione di euro per la sola quantità sequestrata ieri dai Carabinieri. Un flusso enorme di cocaina che soddisfa una domanda elevata e che continua ad impegnare le forze di polizia ed i Carabinieri. I numeri, snocciolati questa mattina dal Comandante di Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo Camillo Meo, parlano chiaro. Oltre 23 kg di droga di ogni tipo (cocaina, marijuana, hashish, eroina), sequestrata da inizio anno nel corso di operazioni che hanno portato all'arresto di 60 persone e al recupero di 500.000 euro provento di spaccio.