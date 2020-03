A Soliera produceva e vendeva cannabis: arrestato dopo 6 anni

Doveva scontare 8 mesi di carcere perché nel novembre del 2014 era stato riconosciuto colpevole del reato di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, accertato a Soliera dai Carabinieri. La giustizia ha fatto il suo corso, ma con i suoi tempi e solo in queste ore il tribunale di Modena ha emesso l'ordine di carcerazione, eseguito dagli stessi Carabinieri. L’uomo sconterà la pena residua ai domiciliari.Nel corso delle loro attività quotidiana, ed in particolare dei servizi coordinati di sicurezza stradale, i Carabinieri della compagnia di Carpi hanno denunciato alla procura della Repubblica un sessantunenne modenese fermato a Mirandola alla guida della sua autovettura con tasso alcolico di 1,58 g/L. L’uomo, che avrebbe anche assunto dei cannabinoidi, e’ stato deferito anche per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.