A Spezzano il giro del mondo in 800 presepi

Dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, tutte le domeniche e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, è possibile ammirare gli 800 presepi provenienti da tutto il mondo, esposti in teche illuminate. Ogni composizione è numerata e riporta il Paese di provenienza e il materiale con cui è fatta.Visitare il Museo è intraprendere un viaggio attraverso tutti i continenti, tra creatività, esplosioni di colore e interpretazioni materiche che parlano di differenti storie, culture e tradizioni, accumunate da un messaggio di pace e fratellanza che la Natività trasmette.Un suggestivo giro del mondo tra arte e tradizioni del presepe che quest’anno si allarga alla provincia Pesaro-Urbino.

La Pro Loco di Gradara (PU) ha infatti richiesto al Museo di Spezzano quaranta Natività da esporre nel suggestivo borgo, durante il periodo natalizio, nell’ambito della mostra “Presepi d’Arte: armonia di luci”.



Altri venti presepi sono partiti da Fiorano Modenese verso Cagli (PU) per la rassegna “Presepi nelle chiese” che espone opere presepiali in luoghi di culto e cripte della cittadina, oltre che in spazi pubblici e privati.



Il Museo del Presepe etnico, voluto dall’imprenditore Ferruccio Giuliani, che ha raccolto con passione e dedizione in giro per il mondo pezzi unici di una collezione che conta 1.200 esemplari, ora è gestito dall'Associazione Ferruccio Giuliani ‘Il Sogno del Presepe’, a lui intitolata.



L’ingresso al Museo è libero e gratuito. Un’eventuale offerta libera sarà utilizzata per continuare a permettere a tutti di ammirare queste opere d’arte.



Durante il periodo natalizio è anche possibile 'Adottare un presepe' per sostenere il Museo. Per informazioni: afg.ilsognodelpresepe@gmail.com, 345 0851656



Fiorano Modenese, 7 dicembre 2023