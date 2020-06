A Spilamberto pizzeria vìola norme anti-contagio: chiusa 5 giorni

Praticamente non aveva ottemperato a nessuno degli obblighi imposti dalle misure di prevenzione del contagio da Covid 19 disposte per le attività di ristorazione. E' così un 56 enne titolare di una pizzeria da asporto con sede nel centro di Silamberto ha ricevuto una pesante sanzione oltre alla all'obbligo di chiusura del locale per 5 giorni. Le violazioni, che vanno dal mancata organizzazione degli spazi per garantire il distanziamento fisico tra i clienti, all'assenza di prodotti igienizzanti oltre che della cartellonistica rivolta al pubblico con i comportamenti da adottare, sono state contestate ieri sera dai Carabinieri nel corso dell'attività di controllo sul territorio.