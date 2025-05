A Spilamberto si festeggiano tutte le mamme con il coro Grammers di Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi alla Comunità alloggio per anziani Villa Pavone in via Vignolese a Spilamberto, si è organizzata la festa in onore di tutte le mamme, con la partecipazione del coro Grammers di Carpi, diretto da Rossana Bonvento. Il bellissimo parco della villa storica ha fatto da cornice alla festa.

Tale comunità alloggio assiste gli anziani con cura e dedizione e rappresenta una vera eccellenza sul territorio. L'assistenza è garantita da una equipe sanitaria straordinaria, guidata dalla responsabile Enrica Malagoli. La villa antica completamente ristrutturata è immersa nel verde, dotata d tutte le comodità e servizi, per offrire il meglio ai nonni, che sono accolti come in famiglia.

Si cura il loro corpo, ma soprattutto la loro mente. Infatti oltre ad avere sempre il piacere di stare in compagnia, oltre ad avere una cucina interna con bravi cuochi, fanno ginnastica, giocano a carte a tombola, danzano, fanno merenda nel parco, fanno gite al mare o in appennino.