A Vignola nasce la quarta Terracielo Funeral Home di Gianni Gibellini

A Vignola sta nascendo la quarta Terracielo Funeral Home della provincia di Modena. Il cantiere della struttura, voluta dal noto imprenditore Gianni Gibellini, è già partito in via di Mezzo. La Funeral Home dovrebbe aprire entro luglio.'Nell'edificio di 1400 metri quadrati in un'area di 2500 metri, saranno presenti cinque sale di esposizione salme, tutte affiancate da ambienti per accogliere famigliari e amici del defunto con la possibilità di accompagnare l'ultimo saluto con foto o musica, oltre alla sala del commiato per le funzioni. Lavoreranno per noi almeno 5 addetti - afferma lo stesso Gibellini -. Abbiamo investito 3,5 milioni di euro, nonostante l'assenza di contributi pubblici, per dare un servizio nel momento più delicato della vita cittadini. Dopo Modena, Carpi, Mirandola, abbiamo voluto realizzare questa Funeral Home anche nel territorio di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli dove da anni siamo presenti con le onoranze funebri Adani, Bigi e Trenti'.