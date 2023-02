Acquarama a Nonantola, come valorizzare l'artigianato artistico

'I saperi dell’artigianato artistico fanno parte integrante del Patrimonio culturale immateriale di un popolo'

E‘ stato inaugurato il nuovo Showroom Laboratorio Acquarama a Nonantola, in Piazza Ilaria Alpi 23. Si tratta di uno spazio dedicato all’esposizione e alla vendita di oggetti di design: prodotti artigianali realizzati rigorosamente a mano da Roberto Bardi, titolare del brand, oltre a complementi d’arredo e opere di artisti nazionali e internazionali.

Acquarama presenta un campionario di oltre 500 differenti sagome di cornici unitamente ad una linea esclusiva di oggetti progettati con essenze uniche di legni pregiati, materiali naturali ed innovativi.



Coffeetable, lampade, tavoli in resina, consolle, cornici su misura e specchiere che si distinguono per originalità, ricerca dei materiali e cura artigianale nei dettagli.

Acquarama propone inoltre dipinti, serigrafie, grafiche numerate e certificate di autori contemporanei e stampe su tela decorate a mano.



Dal 1994, Laboratorio Acquarama, è un punto di riferimento per l’arredo su misura. Lo stile distintivo delle creazioni è sinonimo di qualità.

“Secondo l’UNESCO i saperi dell’artigianato artistico fanno parte integrante del Patrimonio culturale immateriale di un popolo nella loro interrelazione con l'ambiente fisico e sociale; ma sono anche un importante vettore imprenditoriale italiano. Siamo quindi molto soddisfatti di questo nuovo nostro traguardo”, sottolinea Roberto Bardi, titolare dello Showroom.





