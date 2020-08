Acquisisce codice home banking e ricarica la sua carta: denunciato

Si era spacciato per un operatore di una nota banca online, aveva convinto la vittima della truffa da lui orchestrata a consegnarli il codice personale di accesso al sistema home banking, con il quale era riuscito a ricaricare una carta prepagata sottraendo in modo fraudolento dal conto la somma di oltre 1400 euro. Ma la segnalazione dell'uomo truffato ai Carabinieri ha portato in breve all'individuazione dell'uomo. Si tratta di un trentottenne di origine slava, denunciato per truffa.Nel corso dei controlli notturni, i carabinieri di Sassuolo e Fiorano modenese, oltre alla aliquota radiomobile dell'Arma hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica un ventottenne italiano, di Sassuolo, sorpreso guida della propria autovettura con un tasso alcolico di oltre 2 g/litro.Nel corso di controlli degli stessi controlli è stato segnalato anche un 33 enne di Fiorano trovato in possesso di una dose di cocaina.