'Addio a padre Sebastiano: per noi sei sempre stato tutto'

Persone di tutte le età hanno voluto essere presenti questa mattina nella chiesa dei frati cappuccini a Pavullo per il saluto al vulcanico padre Sebastiano Bernardini, che ha lasciato le comunità pavullesi e sassolesi sgomente con la sua improvvisa scomparsa alle 2.18 di domenica scorsa . I carabinieri, il corpo unico di polizia municipale, una vasta delegazione dei frati, tra cui padre Lorenzo Volpe, e gli alpini hanno partecipato al rito funebre. E dal centro per la terza età gli anziani lo ammettono: “Senza Padre Sebastiano siamo tutti orfani”.Ecco la commossa lettera con cuiha voluto salutare l'amatissimo frate.'Caro Padre Sebastiano, in questo momento trovare le parole per salutarti e dirti quello che proviamo è veramente difficile, soprattutto perchè a trovare le parole sei sempre stato tu.Per noi della famiglia di Francesco e Chiara sei sempre stato tutto. Ne sei stato il fondatore, ma sei stato soprattutto guida nell'accogliere e nel prenderti cura dei nostri anziani con attenzione ed amore. Sei sato consolatore delle nostre pene, sei stato amico, vulcanico ideatore, padre spirituale, ci hai insegnato a sperare, ad avere fiducia nella Provvidenza: ci hai bacchettato tante volte quando sbagliavamo, noi eravamo le tue 'testone' le tue 'vipere'.Lavoreremo ogni giorno portando il tuo amore e il tuo sorriso nel cuore. Ci mancherai infinitamente'.