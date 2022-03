'Addio Moschea di Vignola: Lega al fianco di imprenditori e cittadini'

'La chiusura della moschea di via dell'Artigiano a Vignola rappresenta una ottima notizia non tanto per la Lega, che pur si era impegnata concretamente al fianco degli imprenditori della zona artigianale, quanto per tutta la città di Vignola'. A parlare è il referente provinciale della Lega Davide Romani a commento della notizia pubblicata oggi da La Pressa 'Il proprietario dell'immobile ha rescisso il pre accordo con l'associazione islamica e ha venduto lo stabile a un altro imprenditore. Ora l'associazione dovrà lasciare il capannone entro metà giugno e finalmente nell'area verranno ristabilite le condizioni di sicurezza e di igiene. Ricordiamo che l'edificio si affaccia su un’area cortiliva comune e la presenza di un solo servizio igienico era del tutto incompatibile con la presenza di tante persone: ogni venerdì si davano appuntamento in quel luogo fino a 200 persone. Due settimane fa una delegazione Lega, composta anche dal senatore Stefano Corti, aveva partecipato a un incontro con imprenditori e amministrazione comunale: è la dimostrazione che la presenza sul territorio e l'impegno concreto per tentare di risolvere i problemi dei cittadini porta sempre risultati positivi' - chiude Romani.