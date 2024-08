Addio sacchi in strada: effetto domino. Lo chiedono anche a Formigine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A chiedere un medesimo segnale a Formigine sono i consiglieri Simona Sarracino e Chiara Casali.'Lo avevamo detto e proposto in campagna elettorale: non si torna indietro dalla raccolta differenziata porta a porta per plastica e cartone, ma occorre cambiare il sistema togliendo i sacchetti dalle strade e dai marciapiedi che creano situazioni di degrado o di insicurezza per i pedoni. Vanno trovate soluzioni adeguate alle situazioni più difficili come condomini e attività commerciali. La scelta dell’Amministrazione modenese ha dimostrato non solo che tutto questo è possibile, ma che lo sarebbe anche per Formigine. Oggi la sindaca Parenti insieme ai i neo eletti sindaci del distretto si trincera dietro a un comunicato stampa ricco di termini come “tavoli di lavoro” e “percorsi condivisi”.

Tutto benissimo, quella del tavolo è anche la scelta intrapresa da Modena - affermano Sarracino e Casali -. Con la differenza che Modena ha dimostrato di voler gestire questi “percorsi” stando dalla parte delle famiglie e delle imprese del territorio. Serve il coraggio di chiedere a Hera di trovare soluzioni efficaci e farlo in fretta. Spiace invece vedere che all’Amministrazione Comunale di Formigine manchi la stessa determinazione di Modena. Ci auguriamo non sia perché nella maggioranza che ha sostenuto Parenti e più precisamente in una delle liste che oggi esprime un assessore in Giunta c’è +Europa, il cui presidente è stato recentemente nominato vice presidente di Hera spa

Presenteremo un’interrogazione in Consiglio Comunale chiedendo di avere il coraggio di rapportarsi con Hera con la stessa modalità del sindaco Mezzetti e della sua Giunta. Perché Hera è una partecipata dei Comuni, il suo è un servizio essenziale e occorre che gli amministratori formiginesi agiscano di conseguenza'.