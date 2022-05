'Aemilia ha mcome la mafia sia anche qui, una macchia per la comunità'

processo Aemilia che ha evidenziato come la malavita organizzata si fosse insinuata anche nelnostro territorio. Una mafia che non uccide, ma che investe e corrompe e che aveva allungato i suoitentacoli anche nella Bassa modenese. Questa vicenda ha purtroppo proiettato San Felice sul Panaroalla ribalta della cronaca, macchiando la nostra comunità'. Così l'Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro guidata dal Sindaco Michele Goldoni ha commento della sentenza definitiva del processo Aemilia. 'Come Amministrazione comunale continueremo con maggior vigore a vigilare per evitare, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, infiltrazioni malavitose, in un momento di crisi, in cui diverse imprese edili sono in difficoltà e quindi più permeabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata'.E dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che chiude definitivamente il maxi processo Aemilia, sono iniziate nel fine settimane e proseguono le operazioni per eseguire i provvedimenti restrittivi nei confronti dei soggetti condannati.