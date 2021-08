Afghanistan: comuni modenesi pronti ad accogliere profughi

I sindaci modenesi sono pronti a dare accoglienza ai cittadini afghani che cercano rifugio e protezione dalla violenza. Lo affermano Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena e dell'Unione delle Province (Upi) dell'Emilia Romagna, e Roberto Solomita, delegato modenese dell'Anci e sindaco di Soliera.«Nell'ambito delle iniziative che assumerà il Governo - affermano Tomei e Solomita - i sindaci modenesi faranno la loro parte per sostenere i rifugiati, soprattutto i cittadini e funzionari che hanno lavorato con le delegazioni italiane e che ora temono ritorsioni, poi le donne afghane, le attiviste e le funzionarie che hanno collaborato con i paesi occidentali per dare un futuro al proprio paese e che ora si sentono abbandonate».Per Tomei e Solomita «dopo l'uscita dei contingenti occidentali dal paese, non possiamo lasciare soli proprio quei cittadini e cittadine che confidavano in una prospettiva diversa per l'Afghanistan che ora sembra così lontana. E' dovere della comunità internazionale non voltare loro le spalle e l'Italia saprà dimostrare ancora una volta che la solidarietà e il senso di umanità appartengono al sentire comune dei cittadini, un sentimento che i sindaci vogliono interpretare».