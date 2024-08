Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Stato di Carpi lo ha tratto in arresto intorno alle ore 2.00 di questa mattina. Il personale del locale Commissariato di Pubblica Sicirezza ha proceduto al controllo di tre uomini intenti a consumare bevande alcoliche all’interno del parco pubblico di via Giovenale.Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, a specifica richiesta degli agenti di fornire documenti attestanti la propria identità, si è rifiutato sbeffeggiandoli e apostrofandoli con frasi offensive. Invitato a salire sull’auto di servizio, l’uomo si è opposto con violenza, colpendone un operatore di Polizia al costato con un pugno, ed incitando il figlio minorenne – giunto sul posto in un secondo momento - a proteggerlo, frapponendosi tra lui e gli agenti, e a spintonarli.All’esito dell’udienza nel processo per direttissima, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.