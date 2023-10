‘Aggredito a Bastiglia, deve scapparci il morto per credere alle denunce?’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il gravissimo episodio di aggressione ai danni di un 73enne Bastigliese messo in atto da due stranieri Nordafricani avvenuto domenica all'alba ha creato giustamente preoccupazione e indignazione in paese. Parallelamente stupisce però che si rincorrono voci volte a minimizzare l'accaduto, evidentemente messe fuori ad arte da chi vuole negare il problema sicurezza. Con insistenza, anche da parte di persone autorevoli, si insiste nel dubitare sulle modalità della violenza subita. Tutto questo è semplicemente inaccettabile e occorre denunciarlo apertamente, uscendo dalla logica delle maldicenza pronunciate sottovoce'. A parlare è il consigliere di opposizione Gerardo Maffei.

'Enzo Maestrello è stato picchiato mentre era a passeggio col suo cagnolino in un parco pubblico. Gli è stata strappata la maglia, è stato preso a calci ed è stato picchiato anche il cane. Gli aggressori hanno sfruttato la poca luce per fuggire e non essere riconosciuti - afferma Maffei -.



Immediatamente la vittima ha denunciato pubblicamente l'accaduto e, quando i tempi burocratici lo hanno consentito, ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Bomporto. Ebbene, non basta. Siccome, fortunatamente, non ha segni visibili sul volto della aggressione c'è chi minimizza il tutto. E' una offesa all'uomo e alla verità. Invece di manifestare solidarietà alla vittima - un anziano conosciuto e rispettato - si dubita della sua versione, è vergognoso. Mi chiedo se in questo paese occorra aspettare il morto per aprire gli occhi e prendere atto del problema del degrado e della insicurezza che grava sui cittadini'.