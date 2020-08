Ha paura dei cani e scappa, agnellino recuperato dai Vigili del Fuoco

Non riusciva a scastrarsi dai rovi nel quale era finito e nel dimenarsi rischiava di rimanere ferito. Parliamo di un agnello, in questo caso vero e proprio animale da compagnia inserito all'interno di una famiglia con casa a Savoniero di Palagano, dove l'animale vive nel cortile. Animale abitudinario e facilmente impressionabile. Anche solo ad un abbaiare intenso dei cani. Come è successo oggi. L'abbaiare improvviso ed intenso di alcuni cani della zona lo hanno spaventato facendolo scappare via, fuori dal cortile, poi nei campi adiacenti alla casa e da li dove la vegetazione era più fitta, rimanendo incastrato in un roveto. Nel quale i Vigili del Fuoco si sono fatti strada, liberando l'agnello, prendendolo in braccio e riportandolo a casa.