Aimag, rigettato ricorso al Tar: esultano sindaci dell'area carpigiana

Così in una nota i sindaci Francesca Silvestri (), Tania Meschiari (), Paola Guerzoni (), Alberto Bellelli (), Enrico Diacci () e Roberto Solomita () annunciano la sconfitta dei Comuni ricorrenti della Bassa, guidati dal sindaco diSauro Borghi, davanti al Tar. Una sentenza attesa e che dà quindi ragione all'asse carpigiano.

'La sentenza è quindi una netta bocciatura della linea dei ricorrenti, che permette finalmente di riprendere il percorso di sviluppo e innovazione di Aimag, un’azienda solida e competitiva, grazie al lavoro quotidiano di centinaia di collaboratori - aggiungono i sei sindaci -. Come soci di Aimag, continueremo, come sempre abbiamo fatto, a sostenere e rafforzare l’azienda, per renderla sempre più capace di rispondere alle sfide ambientali ed energetiche del presente e del futuro. Per questo, lanciamo un ennesimo appello ai ricorrenti, affinché abbandonino definitivamente posizioni pretestuose e si uniscano a noi in un dialogo costruttivo, per definire insieme i contenuti di nuovo patto di sindacato pubblico. Nei prossimi giorni, pertanto, convocheremo una riunione dei soci pubblici di Aimag, per condividere obiettivi, strategie e visione comune'.