Al Campo di Fossoli la visita dell’Associazione nazionale partigiani cristiani

Il Campo di Fossoli, a Carpi, ha accolto la visita commemorativa dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, per il tradizionale pellegrinaggio nei luoghi significativi della Resistenza.

Ad accogliere la delegazione, composta dalla presidente Mariapia Garavaglia, dai vicepresidenti Silvia Costa e Ferdinando Sandroni – è stata accolta da Manuela Ghizzoni e Maria Cleofe Filippi, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Fossoli.

La preparazione alla visita a Fossoli è avvenuta in seguito alla presentazione, alla Casa della Memoria di Roma, del libro di Francesca Baldini ‘Fossoli e la Resistenza lombarda’.

Ad accompagnare la visita anche il presidente emerito della Fondazione, Pierluigi Castagnetti.

L’80esimo anniversario della Liberazione ha particolarmente impegnato l’ANPC nel riconoscere il vasto e multiforme contributo dei cattolici alla Resistenza, armata e disarmata, e alla guerra di Liberazione anche ricordando che la Festa Nazionale fu istituita il 22 aprile del ‘46 con un decreto di Alcide De Gasperi, un Padre della patria e tra i Padri dell’Europa.Dopo la visita al Campo, la presidente Ghizzoni ha ricordato la strage di Cibeno, quando, il 12 luglio 1944, 67 internati politici del Campo furono prelevati e trucidati dalle SS nel vicino poligono di tiro, richiamando anche la visita delle massime autorità dell’Unione Europea, David Sassoli e Ursula Von Der Leyen, che ebbe luogo nel 2021, in occasione della commemorazione dell’eccidio.Un’impresa corale, quella della Resistenza e della lotta di Liberazione, che vide l’impegno di donne e uomini di ogni fede politica.

Fossero cattolici, socialisti, comunisti, azionisti o monarchici; fossero militari che avevano rifiutato di entrare nelle fila della RSI, o civili che imbracciavano le armi per la prima volta; fossero militanti di lungo corso, animati da una forte fede politica, oppure cittadini che molto semplicemente erano stanchi dell’oppressione nazifascista e anelavano soltanto alla pace e alla fine della guerra, i soli a essere alieni alla Resistenza e ai suoi valori furono i fascisti e i nazisti.Una Resistenza che non può dimenticare l’importantissimo contributo dei cattolici, come ricordato dalla presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, Maria Pia Garavaglia: 'Come ANPC scegliamo una data per ‘il nostro 25 aprile’ a causa del fatto che nel giorno della Festa Nazionale seguiamo i diversi eventi ufficiali. Per l’occasione, abbiamo scelto di effettuare un pellegrinaggio nei luoghi più significativi, ‘ sacri’, per il sangue innocente versato per donarci l’Italia, che vorremmo fosse all’altezza di quei martiri che sognarono libertà e democrazia per le generazioni a venire. Nel campo di Fossoli sono transitati Teresio Olivelli e Odoardo Focherini, che la Chiesa ha dichiarato Beati. Sono stati moltissimi i testimoni cattolici, compresi sacerdoti e suore, e quindi la visita al Campo e al Museo è stata occasione di arricchimento spirituale. Abbiamo visto numerose scolaresche che ci hanno donato speranza. E abbiamo constatato con quanta passione e accuratezza si ponga nel recuperare il sito, con attenzione a un’interpretazione filologica dei diversi periodi in cui il Campo ha accolto le differenti espressioni di emarginazione, discriminazione e violenze, fino alla solidale convivenza fra carpigiani e esuli giuliano dalmati. La memoria delle diverse vicende vissute nel Campo devono consolidare una consapevolezza condivisa della nostra responsabilità di essere degni di tanta testimonianza a difesa della libertà e dignità di ogni persona'.