Al via la nona edizione della 'Fanano saxophone week'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo spettacolo proposto va al di là dei generi e porta in scena brani originali e standard jazz arrangiati per cinque saxofoni. I musicisti coinvolti, fermamente convinti che la musica sia “una” e senza confini danno vita ad uno spettacolo in cui innovazione e tradizione si incontrano filtrati dalle particolari sensibilità e dai differenti percorsi artistici esplorati da ogni singolo componente.Jazz, musica etnica, musica classica, musica popolare si fondono così in unicum sonoro del tutto originale e innovativo a partire dalla singolare formazione del quintetto di saxofoni.

Il concerto, come tutti quelli della ressegna che inizia oggi, è ad ingresso libero e gratuito.

Miguel Zenón, recente vincitore ai Grammy e borsista Guggenheim e MacArthur, rappresenta un gruppo selezionato di musicisti che hanno sapientemente bilanciato e fuso i poli spesso contraddittori dell'innovazione e della tradizione.



Saxofollia è un ensemble cameristico attivo dal 1993, riconosciuto come uno dei più prolifici ed originali nel panorama musicale nazionale. Si tratta di un gruppo di saxofoni, che si esibisce esclusivamente a cappella, con un'abilità unica nello sfruttare le infinite sfumature timbriche e dinamiche di questo meraviglioso strumento a fiato.

Miguel Zenón, recente vincitore ai Grammy e borsista Guggenheim e MacArthur, rappresenta un gruppo selezionato di musicisti che hanno sapientemente bilanciato e fuso i poli spesso contraddittori dell'innovazione e della tradizione.





Ampiamente considerato uno dei sassofonisti e compositori più innovativi e influenti della sua generazione, ha anche sviluppato una voce unica come concettualista, concentrando i suoi sforzi nel perfezionare una miscela raffinata tra jazz e le sue molte influenze musicali.

Nato e cresciuto a San Juan, Puerto Rico, Zenón ha costruito una carriera illustre come leader, pubblicando quindici album a proprio nome. Inoltre, ha perfezionato la sua identità artistica collaborando sia con maestri del jazz affermati che con i giovani innovatori della musica, indipendentemente dallo stile e dal genere. Zenón ha fatto tour e/o registrato con artisti come Charlie Haden, Kenny Werner, David Sánchez, Danilo Perez, The Village Vanguard Orchestra, Kurt Elling, The Jeff Ballard Trio, Steve Coleman, Ray Barreto, The Mingus Big Band e Bobby Hutcherson.

Come compositore, è stato scelto da SFJAZZ, NYO Jazz, The New York State Council for the Arts, Chamber Music America, Logan Center for The Arts, Miller Theater, The Hyde Park Jazz Festival.

Nell'aprile 2008 Zenón ha ricevuto una borsa di studio dalla prestigiosa John Simon Guggenheim Foundation. Più tardi quello stesso anno è stato uno dei 25 individui distinti scelti per ricevere il prestigioso MacArthur Fellowship, noto anche come 'Genius Grant'. Nel 2022 ha ricevuto una Laurea Honoris Causa dall'Universidad del Sagrado Corazón di San Juan, Porto Rico, il massimo onore conferito dall'istituzione.



Nella foto, Miguel Zenòn