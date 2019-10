Alcool e droga alla guida: raffica di denunce in una notte

Una quarantina di unità distribuite sulle principali arterie viarie della provincia. Da Vignola a San Prospero, da Pavullo a Carpi. Sono quelle disposte dai Carabinieri in una notte nel fine settimana.



Spesso è da piccole reazioni che gli automobilisti attuano alla vista delle divise che i militari nei posti di blocco, capiscono che qualcosa può non andare. E che quelle auto, magari con il fascio di luce dei fanali che oscilla troppo tradendo la guida nervosa del conducente, è meglio fermarle. Spesso ai controlli fanno seguito i risultati. Sono nove le persone che in poche ore vengono così denunciate per guida in stato di ebbrezza e che devono tornare a casa accompagnati da altri, lasciando l’auto sul posto.



Molti giovani, tanti italiani. A Maranello con un tasso alcolico da 1,70 (più del triplo dello 0,5 consentito), vengono denunciati un 49 enne napoletano, un 42 enne di vignola ed un neo patentato, e neo maggiorenne sassolese, che viaggiava con un tasso da 1,10 quando per lui il limte doveva, come per tutti i neopatentati, essere zero. Un altro vignolese bloccato a Montese. Qui i Carabinieri fermano anche un 22 enne brasiliano che viaggia con tasso da 1,03. Sufficiente per il ritiro immediato della patente

L’unica donna denunciata nel corso dei controlli è di Carpi, 28 anni. E stata fermata mentre viaggiava su una Renault Clio con tasso alcolico pari 0,93.

Militari in azione anche a Pavullo dove un 17 enne ed un 18 enne del luogo sono stati fermati in stato confusionale a bordo di un auto, ma non per alcool bensì per uso di droga. Hashish che i militari hanno rinvenuto anche sul mezzo. Uno di loro ha reagito ai controlli dei Carabinieri provando a spintonarli. Sempre a Pavullo fermato un 58 enne con tasso a 1,2

L’intensa serata di controlli dei Carabinieri è finita con la denuncia di un 25 enne sassolese fermato a Fiorano. Guidava dopo avere consumato hashish che i Carabinieri hanno anche trovato in auto