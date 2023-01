Allarme furti nelle Terre di Castelli: in Comune il punto col Prefetto

Si è tenuta a Vignola, nella Sala consiliare del Municipio, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, presieduta dal prefetto di Modena Alessandra Camporota. Oltre ai rappresentanti della Provincia e del Comune di Modena e ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, erano presenti la presidente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori, sindaca di Vignola, e i sindaci Massimo Paradisi di Castelnuovo, Iacopo Lagazzi di Guiglia, Giovanni Galli di Marano sul Panaro, Enrico Tagliavini di Savignano sul Panaro, Umberto Costantini di Spilamberto, Federico Ropa di Zocca e la vice-sindaca di Castelvetro Giorgia Mezzacqui.L’incontro è stato convocato per fare il punto sulla situazione della sicurezza nell’area, con un accento particolare suireati che creano preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini.Nell’occasione, si è parlato anche degli organici delle stazioni dei Carabinieri e del progetto di realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri a Vignola, nella stessa zona dove si sta ultimando il futuro Polo della sicurezza dell’Unione Terre di Castelli, all’angolo tra la Tangenziale e via Pertini. Tra i temi all’ordine del giorno anche gli episodi di teppismo avvenuti sulla linea ferroviaria Bologna-Vignola ad opera di gruppi di giovani, che pure sono stati circoscritti, dopo il rafforzamento dei controlli nelle stazioni interessate, soprattutto nei fine settimana.“Desidero innanzitutto ringraziare il prefetto Alessandra Camporota che ha accolto la nostra richiesta – commenta Emilia Muratori – I temi legati alla sicurezza sono tra i più sensibili per i nostri concittadini. Come amministratori, in questi anni, abbiamo utilizzato gli strumenti a nostra disposizione, come l’implementazione della videosorveglianza e la diffusione capillare del controllo di vicinato, prevedendo anche un coordinamento di area vasta.

E’ chiaro però che il rapporto con lo Stato e le Forze dell’ordine è fondamentale. L’aumento dell’organico dei carabinieri avvenuto negli ultimi tempi è stato molto apprezzato. Come Amministrazione stiamo predisponendo lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova caserma, necessaria per ospitare l’attuale Tenenza, la cui sede non è più comunque adeguata, ma con l’auspicio che possa anche essere un giorno sede di un Comando di compagnia. Nel corso dell’incontro odierno tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza del coordinamento tra le Forze dell’ordine, la Polizia locale e i sindaci, una collaborazione che ha già dato buoni risultati e che bisogna continuare a rafforzare sempre di più”.



Nel corso della seduta è stato inoltre ribadita l’importanza di diffondere anche attraverso le scuole la cultura della legalità. Una particolare attenzione è stata rivolta al disagio giovanile soprattutto dopo questi anni di Covid e alle violenze di genere, nello specifico ai maltrattamenti in famiglia.