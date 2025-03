Allerta meteo, fontanazzi in sinistra Secchia a Soliera: Aipo al lavoro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il personale dell'ufficio Aipo di Modena è in azione in queste ore per fronteggiare la situazione di maltempo e il conseguente innalzamento dei livelli dei fiumi che si sta verificando nel territorio modenese, con monitoraggi sulle arginature e sulle casse di espansione di Secchia e Panaro e contenimento di alcuni fontanazzi che si sono verificati in sinistra Secchia nella zona di Soliera.

'L'ufficio AIPo di Modena ha attivato il Servizio di piena H24 - si legge in una nota -. Le attività sono svolte in coordinamento col sistema di protezione civile'.