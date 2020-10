Allerta meteo per forte vento, a Palagano scuole chiuse due giorni

Chiudono i percorsi natura in collina e in montagna, dalla serata di oggi, per motivi di sicurezza in vista del forte vento previsto nelle prossime ore. E a Palagano domani e sabato chiudono anche le scuole.

'Dopo la riunione del coordinamento territoriale appena conclusa con prefettura, protezione civile, vigili del fuoco, sindaci e forze dell'ordine tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio del comune di Palagano saranno chiuse domani e sabato - afferma il sindaco di Palagano Fabio Braglia (nella foto) -. La decisione è presa per non fare rischiare bambini, ragazzi, genitori e personale della scuola negli spostamenti su strade dove è molto probabile che il vento possa creare pericoli. Gli esperti ci dicono che il vento partirà da questa sera per poi aumentare dalle 4 di domani mattina. Parlano di possibile vento oltre gli 88 chilometri orari chi avesse strutture leggere, tendoni o altre situazioni di precarietà è invitato a metterle in sicurezza'.



'A seguito dell'allerta rossa in montagna e arancione in collina per il forte vento, dichiarata dalla Protezione civile regionale anche nel territorio modenese, a partire da oggi e per tutta la giornata di domani, la Provincia di Modena in accordo con i Comuni, la Prefettura e la Protezione civile, chiude alla circolazione i percorsi natura del Panaro, del Secchia e del Tiepido; sono possibili chiusure anche nella giornata di sabato in caso di prosecuzione dei fenomeni o per consentire eventuali verifiche di danni' - spiega la Provincia di Modena.



'Non si ha memoria di un’allerta rossa per vento nelle nostre zone – commenta il sindaco di Sassuolo, che riveste anche la delega alla Protezione Civile, Gian Francesco Menani – questo a testimonianza della pericolosità della situazione a cui andiamo incontro con la velocità delle raffiche di vento che potranno superare anche i 100 chilometri orari. Per questo raccomando attenzione, soprattutto alle alberature più alte ma anche ai comportamenti di ognuno di noi: è bene ridurre gli spostamenti allo stretto necessario e procedere in auto ad una velocità moderata per essere in grado di evitare ostacoli che ci capitassero davanti improvvisamente, particolare attenzione ai possessori di furgoni, camion telonati e suv perché le raffiche di vento potrebbero causare sbandamenti, ma è necessario anche togliere da balconi e davanzali oggetti e vasi per evitare che cadano rischiando l’incolumità dei passanti'.