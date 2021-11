Pavullo: allontanata da casa, proseguono le ricerche, chi l'ha vista lo segnali

Iniziate ieri pomeriggio, riprendono oggi le ricerche di Silvana Covili, la donna che venerdì sera si è allontanata da casa senza farvi ritorno. La famiglia ha comunicato il fatto alle forze dell'ordine. Dopo l'invito dalle pagine social del Comune a segnalare il suo eventuale avvistamento, oggi l'invito è arrivato dai Carabinieri, attivi insieme al locale gruppo comunale di Protezione Civile per le ricerche, che a questa mattina non avevano dato ancora nessun esito.Altezza: 162 cm.Peso: 70 kg. circaColore capelli: castano scuroColore occhi: azzurriSegni particolari: neo tra naso e bocca (sopra il labbro - lato sinistro)Vestita con : giubbotto nero e pantaloni scuriAccessori al seguito: borsetta a tracolla di colore neroChiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento o l'avesse vista, è invitato a chiamare il 112

