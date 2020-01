'Alluvione, in 6 anni poco o nulla si è fatto per prevenire tragedie'

'L'estremo sacrificio di Oberdan Salvioli, coraggioso bastigliese morto 6 anni fa mentre prestava soccorsi dopo l'alluvione che devastò i comuni di Bomporto e Bastiglia, rimane come uno dei più alti atti di generosità, altruismo e amore per il prossimo e onora la nostra terra. Ma oggi a sei anni di distanza da quella tragedia che ci ha messo di fronte alla fragilità ed ai rischi del nostro territorio, non possiamo che denunciare come si sia fatto poco o nulla per creare le condizioni affinché tragedie simili si ripetano'



Così il Candidato di Forza Italia alle elezioni regionali Antonio Platis a Bastiglia insieme a Magdi Allam, (in tour in provincia per la presentazione del proprio ultimo libro), al fratello di Oberdan, Massimiliano e ad un gruppo di cittadini, che hanno reso omaggio alla memoria della vittima dell'alluvione di sei anni fa e davanti alla monumento a lui dedicato



'Purtroppo, i mancati interventi di manutenzione e di pulizia del greto del fiume Secchia, iniziati in minima parte solo dopo la tragedia ma assolutamente insufficienti a recuperare un immobilismo di oltre trenta anni non solo non hanno migliorato la situazione ma l'hanno addirittura peggiorata. Il numero di emergenze registrate anche quest'anno, con la necessità di chiudere i ponti, anche in condizioni climatiche non di emergenza, sono segno di pesanti responsabilità della Regione e della necessità di cambiare registro. Serve un piano concreto di prevenzione e di interventi strutturali e non tampone come quei pochi che fino ad ora abbiamo visto frutto dell'emergenza e non di una programmazione attenta. Sia per la pianura sia per la montagna, attraverso un coinvolgimento diretto dei territori e delle comunità che consenta interventi efficaci e puntuali nel medio e lungo periodo'



'Questo è quel cambio di registro - ha affermato Platis - che ci impegneremo ad attuare da subito una volta vinta la Regione.