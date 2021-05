Alluvione Nonantola: 300 euro per abitazione per danni urgenti, cittadini in piazza

Trecento euro di base per l'abitazione di residenza e cento euro per una sola pertinenza all'abitazione. Questo l'importo che molti cittadini di Nonantola potrebbero vedersi riconoscere a titolo di risarcimento per spese urgenti dovute ai danni dell'alluvione del 6 dicembre scorso. E' questo stabilito dalla delibera della giunta comunale di Nonantola chiamata a definire la ripartizione degli 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione per Nonantola. Si tratta di risorse stanziate per compensare le spese urgenti che i cittadini le imprese hanno dovuto affrontare nell'immediata emergenza: rimozione detriti, fanghi, ripristino o acquisto di elettrodomestici andati distrutti. OvveroPerché di questi ultimi, ad oggi, nonostante gli annunci, non c'è traccia.Una ripartizione quella fatta dall'amministrazione, che definisce due principali linee di indirizzo, a seconda che si tratti di persone fisiche o imprese. In particolareLinea di azione a): Ristori destinati alle imprese: € 500.000,00Linea di azione b): Ristori destinati a persone fisicheb1. Contributo base € 450.000,00b2. Contributo per fragilità economica € 678.920,00b3. Contributo su progetti: € 100.000,00Ristori che i cittadini non riceveranno immediatamente. Le procedure e la documentazione necessaria per presentare la domanda e per ottenere quanto teoricamente spetta sulla base della valutazione della propria condizione reddituale e patrimoniale necessiterà ancora tempi indefiniti. Senza considerare che chi ha aperto un contenzioso tributario con il comune o è in ritardo con il pagamento di bollette, non avrà accesso ai contributi.Paramentri che al di la dei calcoli sulle ripartizioni che verranno non soddisfano i cittadini che, stremati dai danni ricevuti, dai prestiti fatti anche solo per pagare le bollette da migliaia di euro arrivate oltre che per l'acquisto di elettrodomestici distrutte, e non ancora nemmeno un minimo compensati, hanno deciso di scendere in piazza, domenica 23 maggio.L'appuntamento organizzato dal Comitato #bastaemergenze, è fissato per le ore 10 in piazza Liberazione. Al centro della manifestazione non solo i ritardi nei ristori, nei risarcimenti e negli indennizzi, ma anche le mancate garanzie rispetto alla sicurezza del territorio e la condizione degli argini del fiume, suscettibili a rottura come nel caso del 6 dicembre.'La regione ha dato dei parametri troppo stringenti e che l'Amministrazione ha eseguito pedissequamente senza dare degli indirizzi in fase di contrattazione con la Regione. Alla fine parliamo di cifre irrisorie' - commenta a caldo Paolo Rizzo, del Comitato, appreso della ripartizione dei ristori regionali decisa dall'Amministrazione.Di seguito nello specifico, gli indirizzi/criteri per la concessione dei ristori/contributi stabiliti dalla Delibera della Giunta Comunale nella seduta del 13 maggioRistori destinati alle imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti:a) le imprese con sede legale o operativa nel Comune di Nonantola presenti nei registri dellaCamera di Commercio; la presenza di una sede legale od operativa nel Comune di Nonantola èdimostrata dalla titolarità di una posizione Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) per utenza nondomestica;b) le imprese che hanno subito un danno economico derivante dalla sospensione totale dell'attivitào da un utilizzo limitato/parziale dei locali in cui si svolge l'attività a seguito dell'alluvione del6 dicembre 2020, nonchè dalle maggiori spese sostenute per ripulitura, rimozione dei detriti efango, ripristino di accesso agli immobili o simili;c) le imprese che hanno presentato una scheda di segnalazione danni al Comune di Nonantola(scheda C);2. Non possono, in ogni caso, godere di contributi in oggetto i soggetti che abbiano in corsoprocedimenti contenziosi con il Comune di Nonantola o non siano in regola con l’assolvimentodegli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative,che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con riferimento al periodo fino al31/12/2019 e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributicomunali, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando o comunque entro iltermine stabilito dall’ufficio che effettua l’istruttoria;3. I contributi saranno assegnati alle imprese in possesso dei requisiti sopra individuati nellaseguente misura, con riferimento all’importo dovuto a titolo di TCP per l’annualità 2020:- TCP dovuta fino a 1.000 euro: contributo forfetario di 1.000 euro- TCP dovuta superiore a 1.000 euro: contributo pari all’importo dovuto fino ad un massimo di €20.000,00.Il contributo è riferito alla tariffa base e non copre i maggiori costi per svuotamenti in eccedenza(conguaglio).Qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle risorse stanziate per la presente linea di azione,le stesse andranno ad alimentare la linea di azione b2.Tale linea di azione si articolerà in 3 distinti interventi, b1), b2) e b3), finalizzati a fornire un meroristoro alle persone fisiche residenti nei territori interessati dall'evento alluvionale.Non si tratta di un indennizzo correlato al danno materiale patito.Beneficiari: persone fisiche residenti nel territorio interessato dall'evento alluvionale;Requisiti: aver regolarmente presentato la 'Scheda segnalazione danni – Modello B)' relativaall'abitazione di residenza e/o alla pertinenza ad essa collegata ad esclusione delle parti comuni.Quantificazione del contributo:a) abitazione di residenza: € 300,00b) pertinenza dell'abitazione € 100,00Nel caso di presenza di una pluralità di pertinenze rispetto all'abitazione principale, ilcontributo sarà riconosciuto ad una sola di esse.Qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle risorse stanziate per la presente linea di azione,le stesse andranno ad alimentare la linea di azione b2.Beneficiari: persone fisiche residenti nel territorio interessato dall'evento alluvionale;Il contributo sarà erogato sulla base dei seguenti criteri:• per la determinazione dell'ammontare del contributo si farà riferimento alle fasce di valoreISEE (ordinario oppure corrente) comprese tra 0,00 e 40.000,00 euro, indicate nella tabellaseguente. La mancata predisposizione dell'ISEE comporta la non ammissibilità al contributo;valore ISEE Contributo minimo e massimoda 0 – 8.000,00 euro da 1.200,00 a 1.500,00 euroda 8.000,01 a 16.000,00 euro da 900,00 a 1.200,00 euroda 16.000,01 a 24.000,00 euro da 600,00 a 900,00 euroda 24.000,01 a 32.000,00 euro da € 300,00 a 600,00 euroda 32.000,01 a 40.000,00 euro da 0 a 300,00 euro• il contributo dovrà essere modulato in ragione della condizione economica definita mediante ilvalore ISEE e dei seguenti criteri addizionali relativi alle condizioni del nucleo famigliare:presenza di almeno due figli minori, presenza di una persona disabile, presenza di un anziano dialmeno 75 anni, nucleo costituito da soli anziani di almeno 75 anni.• il contributo verrà erogato sulla base di una graduatoria redatta in ordine decrescente dipunteggio calcolato fino a concorrenza delle risorse disponibili.• il contributo spettante è ridotto del 50% nel caso sia interessata dall'evento alluvionale la solapertinenza.Beneficiari: tutti coloro che risiedono nei territori alluvionati e che hanno bisogno di esigenzespeciali.La quota riservata sarà erogata sulla base di specifici progetti e di una valutazione da parte delservizio sociale territoriale dell'Unione.Una quota dell'importo destinato a sostenere la linea di azione b3 pari ad un massimo di € 9.000,00 per eventuali compensazioni delle quote di TCP 2021 sugli edifici dichiarati inagibili, da riversare al gestore del servizio per riequilibrio dei costi fissi del piano economico finanziario 2021, precisando che detto importo non è comprensivo dei costi per svuotamenti in eccedenza;quale ulteriore misura di sostegno alla cittadinanza colpita dall’alluvione del 6 dicembre scorso, è stato previsto uno sconto sulla retta dell’asilo nido pari al 15%, da applicarsi sull'ultima retta di frequenza (mese di giugno) alle famiglie con bambini frequentanti il plesso “Piccolo Principe”, attraverso l’utilizzo di risorse proprie, per un importo totale massimo pari ad €3.000,00;Il contributo della Regione era necessario ma non è sufficiente, commentano Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari, deputati modenesi del MoVimento 5 Stelle firmatari della mozione approvata alla Camera che impegna il governo a 'sostenere la ricostruzione di case, imprese ed edifici pubblici danneggiati dall’alluvione del 6 dicembre 2020'Confidiamo nel pieno impegno dell’esecutivo per intervenire quanto prima, adottando le misure di sostegno adeguate in favore della popolazione nonantolana. Senza tali interventi, anche i contributi regionali rischiano infatti di essere vani in un momento di crisi economica e sanitaria per il protrarsi della pandemia'.