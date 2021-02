Alluvione Nonantola, donazione di 2mila euro dai vigili del fuoco

Importante donazione da parte dell’Associazione Mutua Previdenziale dei Vigili del Fuoco di Modena a favore delle scuole di Nonantola danneggiate dall’alluvione.Era il 6 dicembre del 2020 quando, dopo la rottura dell’argine del Panaro, Nonantola e le sue frazioni finivano sommerse dall’acqua con danni ingenti alle abitazioni, alle attività produttive e ai servizi pubblici. I Vigili del Fuoco dispiegarono un grande dispositivo di soccorso che lavorò per diversi giorni nel dare assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione.'Quando, esattamente un mese dopo, le contingenti misure di contenimento della pandemia di covid 19 resero impossibile all’Associazione Mutua Previdenziale dei Vigili del Fuoco di Modena organizzare la consueta festa della Befana, ai tanti Vigili dell’associazione venne spontaneo pensare ai bambini della comunità Nonantolana e alle loro scuole, dove si era intervenuti a recuperare quanto si era salvato dalla violenza dell’acqua - spiegano i vigili del fuoco in una nota -. Per questo oggi la “Befana dei Vigili del Fuoco”, nei panni del presidente dell’Associazione Ivan Palmieri e del comandante Giuseppe Lomoro, si è recata a a Nonantola a posare nelle mani del sindaco Federica Nannetti un assegno di 2.000 euro che andranno a favore della scuola materna Don Beccari i cui locali sono stati danneggiati gravemente dall'acqua'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.