Alluvione Nonantola: il 2 settembre incontro on-line sui i rimborsi

Il Comune di Nonantola ha organizza per giovedì 2 settembre, alle ore 18.30, un incontro online per affrontare alcuni aspetti tecnici della procedura dei rimborsi alluvionali.I tecnici della Protezione Civile regionale esporranno l’iter nel suo complesso e forniranno chiarimenti a partire dai quesiti dei cittadini, raccolti nelle ultime settimane presso lo Sportello Alluvionale di via Piave.E’ stato inoltre attivato un indirizzo mail per raccogliere ulteriori domande dei nonantolani: alluvione@comune.nonantola.mo.it. La mail sarà attiva fino alle 12 di giovedì stesso.Per ulteriori domande è disponibile lo Sportello Alluvione (059/896508 - 059/896509 - 059/896512), e potranno essere organizzati nuovi incontri, se necessario.L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom: il collegamento sarà pubblicato giovedì 2 settembre stesso sul sito del Comune di Nonantola (comune.nonantola.mo.it).