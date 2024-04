Alpini a Pavullo: un libro ne ripercorre la storia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ciò che rende ancora più speciale questo evento è il suo nobile scopo benefico. I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti in beneficenza dagli Alpini stessi, dimostrando ancora una volta il loro impegno verso la comunità e verso coloro che hanno bisogno di aiuto.



Durante la presentazione, sarà presente il Coro “R. Montecuccoli”, che proporrà i canti della tradizione alpina, accompagnando un rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Pavullo.



“Il gruppo Alpini di Pavullo ha una storia importante di solidarietà e impegno non solo a favore del nostro paese, ma con tante esperienze che hanno portato uomini e donne della nostra montagna anche in altre realtà colpite da disastri e calamità: questa bella pubblicazione renderà loro merito e farà sì che la loro esperienza ed il loro esempio siano conosciuti e diffusi”, ha commentato Davide Venturelli, il sindaco del capoluogo dell’Appennino modenese.



“Sono particolarmente orgoglioso di essere il capogruppo degli Alpini di Pavullo e di indossare questo cappello che ci distingue e ci lega in maniera indissolubile agli altri Alpini e alle nostre comunità. Spero che questo libro possa servire ad aumentare ancora di più lo “spirito alpino” in tutti quelli che lo leggeranno. Qualcuno – come il sottoscritto – si commuoverà rivedendo delle foto di quaranta, cinquanta o sessant’anni fa, ma mi auguro anche che un domani i nostri nipoti possano riprendere in mano queste testimonianze per conoscere cosa fossero i loro nonni e loro padri”, ha commentato Bruno Stefani, capogruppo degli Alpini pavullesi.