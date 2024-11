Amianto, bonifica dell'ex Cantina di Castelfranco: 'Vittoria per la salute'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2023, i residenti di Castelfranco Emilia avevano segnalato il rischio amianto nella vecchia cantina di Bazzano, sollecitando un intervento urgente per evitare la dispersione delle pericolose fibre nell'ambiente. La situazione si era aggravata con un principio di incendio nel dicembre dello stesso anno, che avrebbe potuto diffondere le fibre di amianto nell'aria, aumentando il rischio di malattie gravi come il mesotelioma e il carcinoma polmonare.L'ONA, attraverso il coordinatore regionale Mirco Zanoli, ha svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare le autorità competenti e sollecitare una bonifica rapida.

Il sopralluogo di domenica scorsa ha confermato che i lavori di rimozione dell'amianto sono stati completati, mettendo fine a una lunga preoccupazione per la salute dei cittadini. 'Questo è un successo per la salute e l'ambiente, ottenuto grazie alla tenacia della comunità e al nostro impegno costante', ha dichiarato Zanoli.



L'importanza di un intervento preventivo

L'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA, ha sottolineato l'urgenza di adottare un approccio preventivo a livello nazionale per garantire la salute pubblica. 'Il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione, deve essere protetto da qualsiasi rischio, incluso l'amianto', ha affermato Bonanni.



Un caso simbolico per la sicurezza ambientale

'Questa vittoria si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione contro l'amianto - afferma Mirko Zanoli - Il caso di Castelfranco Emilia rappresenta un esempio di come l'impegno delle comunità locali e delle istituzioni possa portare a risultati concreti nella tutela della salute collettiva e dell'ambiente'.