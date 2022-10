Amianto: esperti a confronto con i cittadini a San Cesario

Fare il punto sulla situazione dell'amianto a livello loale e provinciale. E' lo scopo dell'appuntamento informativo aperto al pubblico, con esperti del settore, organizzato a San Cesario da ONA (Osservatorio Nazionale Amiannto), sezione di Carpi. Tra i temi che verranno affrontati, l'amianto nelle tubature dell'acqua e il colangicarcinoma. Sarà anche presentata la nuova mappatura delle coperture in eternit effettuata da Aerodron sul territorio e saranno diffusi tutti i dati aggiornati relativi all'incidenza del mesotelioma in comune e in regione.Andrea Rossi coordinatore Ona Carpi: presentazione di Ona Carpi e delle attività svoltedivulgazione dei dati relativi alla mappatura amianto di San cesario e focus sulla situazione delle reti idriche in amiantoMirco Zanoli vicecoordinatore ONA Carpi: Presentazione delle segnalazioni effettuate sul territorio di San Cesario e Castelfranco focus sulla situazione ambientale a San cesarioAvv. Ezio Bonanni Presidente Ona Nazionale: Relazione sul rischio amianto nelle acque potabiliProf. Giovanni Brandi oncologo al Sant. Orsola di Bologna: Relazione sui Colangiocarcinomi tumori nella cui genesi sono coinvolte le fibre di amiantoAl termine degli interventi dei relatori sono previste domande dal pubblico.