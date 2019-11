'Amianto ex Cartiera San Cesario, premiata la nostra insistenza'

'Nonostante l’amministrazione di San Cesario ci abbia bocciato in breve sequenza due mozioni incentrate sulla rimappatura amianto, noi come promesso abbiamo puntato nuovamente i riflettori sull’area “ex Cartiera” e grazie alla nostra insistenza e al nostro lavoro, nella valutazione dello stato dell’amianto sopra agli edifici dell’area, appena pervenutici, finalmente è stata inserita anche questa copertura'.

Così Mirco Zanoli di Rinascita Locale San Cesario.



'E' una replica di quanto successo per l’ex “Caseificio Nuova Sega”, una cosa che ci rende particolarmente felici, vista la posizione dell’eco mostro, in pieno centro e 150-200 metri dalla scuola materna paritaria Sacro Cuore. L’obiettivo, che vogliamo sperare sia condiviso, ovviamente è la bonifica generale dell’intero sito, ed è per questo che a breve si discuterà in consiglio una interrogazione in merito - chiude Zanoli -. Ora stiamo studiando la relazione assieme a esperti del settore e ci riserviamo un giudizio globale nel merito quanto prima, intanto per i cittadini di San Cesario è sicuramente l’ennesima dimostrazione di quanto teniamo alla loro salute, sulla questione “ex Cartiera”, come su tutti i fronti aperti non arretreremo di un millimetro fino alla risoluzione finale'.