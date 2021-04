'Amianto, l'amministrazione di San Cesario continua a latitare'

L’amministrazione sancesarese, il sindaco Zuffi in primis, si sono sempre distinti nel bocciare tutte le mozioni amianto presentate dal gruppo Rinascita Locale in materia di salvaguardia delle persone potenzialmente esposte all'amianto. Poi nel Consiglio comunale del 30 settembre 2019, presumibilmente per fare fronte alla ennesima bocciatura nei nostri confronti, la maggioranza approvò una propria mozione denominata “mozione sulla mappatura dell'amianto”. Tutto bene? Certo che no, visto che ad oggi, dopo 20 mesi dall’approvazione sia ancora lettera morta, così mentre Rinascita Locale insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto di Carpi lotta per fare bonificare tutto l’amianto possibile, al contrario l’Amministrazione latita sulla problematica in modo inaccettabile'. A parlare è Mirco Zanoli, consigliere della lista civica Rinascita Locale.'Citiamo quindi solo alcune delle nostre vittorie a favore della cittadinanza ottenute in questi ultimi anni, come ad esempio le bonifiche in pieno centro storico, dall’ex segheria Parmeggiani Pallet alla ex cartiera, oppure all’ex caseificio Nuova Sega, senza trascurare l’intervento determinante per la bonifica del sito ex Emiliana Rottami in via Bonvino, area che versava in condizioni di potenziale estrema pericolosità da mesi come si evinceva dal parere Ausl di luglio 2019. L’unica azione efficace nei confronti della fibra killer infatti risiede nella prevenzione, ovvero nella messa in sicurezza, nella rimozione e nella sostituzione dei manufatti, non esiste una salute pubblica di serie A e di serie B, essa va salvaguardata da ogni possibile aggressione, la triste realtà è che in Italia ogni anno l’amianto miete circa 6000 vittime di malattie asbesto correlate - continua Zanoli -. Da qui la nostra interrogazione per chiedere conto sulla volontà o meno dell’Amministrazione di onorare la propria mozione passando dalle chiacchiere ai fatti, del tempo riteniamo che se ne sia già perso più che a sufficienza'.