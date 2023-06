Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'In primo luogo, è stata anticipata la partenza dei servizi di raccolta dei sacchi di carta/cartone e plastica/lattina nei giorni di calendario, con l’obiettivo di liberare il più presto possibile strade e marciapiedi, a partire dalle zone più centrali e di elevato passaggio. Tra questi anche l'arrivo di tre tutor, e delle squadra anti.abbandono.Sono poi stati attivati 3 tutor a presidio delle isole stradali della città più frequentate e delicate.Si tratta di operatori, molto mobili sul territorio, incaricati innanzitutto di verificare le errate esposizioni di sacchi gialli e azzurri e, tramite il codice posto sugli stessi, risalire alle utenze interessate e fornire le corrette istruzioni sulle modalità di esposizione. Inoltre, queste figure avranno anche un’importante funzione informativa verso i cittadini che incontreranno lungo il loro percorso. Ad esempio, sulle corrette modalità di differenziazione e sull’uso della Carta Smeraldo, prevenendo così anche gli abbandoni.Sono inoltre state condivise misure per aggredire il fenomeno degli abbandoni. Le squadre antiabbandono, incaricate di raccogliere i rifiuti impropriamente lasciati al di fuori dei contenitori, saliranno da 2 a 4 unità.In piena sinergia fra Polizia Locale e accertatori Hera saranno poi potenziate le attività di monitoraggio, accertamento e sanzionamento di quelli che sono veri e propri reati ambientali. A quest’azione fornirà importante supporto anche un atto regolatorio in corso di preparazione in cui sarà contenuto l’obbligo di esposizione dei sacchi di carta/cartone e plastica/lattine unicamente la sera prima del giorno di raccolta, fra le 20 e la mezzanotte (con alcune “deroghe” per le attività economiche/uffici che chiudono prima delle 20)'.