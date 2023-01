Ancora nessuna traccia dell'aereo scomparso

Da martedì entra in attività anche un elicottero con apparecchiatura per individuazione di oggetti metallici

Anche la giornata di oggi, nonostante il grande dispiegamento di forze da parte di tutti gli enti coinvolti nelle ricerche e la giornata di sole con visibilità perfetta, ha dato esito negativo.Il personale di Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, coaufiuvati dalle forze di Polizia.

La Provincia autonoma di Trento dipartimento di Protezione Civile - fa sapere il Soccorso Alpino Speleologico dell'Emilia-Romagna - ha inviato e messo a disposizione anche un elicottero con una speciale apparecchiatura (Recco) per specifiche ricerche di oggetti metallici ed elettronici in modo da poter facilitare la ricerca del velivolo disperso.

A bordo dell’elicottero, l’equipaggio è composto da personale della Protezione Civile di Trento e un tecnico del Soccorso Alpino trentino specializzato in questa tipologia di ricerca. Il velivolo affiancherà quelli già presenti, e messi in campo i giorni scorsi, per rinforzare le ricerche via aerea.

Alle ricerche della giornata di domani parteciperanno, come i giorni precedenti, le squadre del Soccorso Alpino Emilia-Romagna delle stazioni di Modena e Bologna dotate di sci d’alpinismo per scandagliare via terra la zona in esame.







