Dopo Fdi con Daniele Iseppi, anche il centrosinistra attacca la giunta di Pavullo sul tema della nuova antenna 5G a Renno.'Dopo l’assemblea di ieri, insieme ai gruppi di centrosinistra in Consiglio Comunale abbiamo deciso di presentare un’interrogazione riguardo la costruzione dell’antenna 5G a Renno di Sopra. Fermo restando la necessità di continuare a investire per garantire una maggiore copertura della rete internet veloce sul territorio di Pavullo, i temi che non sono chiari e che meritano una risposta da parte del sindaco riguardano, ancora una volta, le modalità con cui ha gestito questa vicenda nei mesi passati e come sia possibile che nessun vincolo paesaggistico sia stato preso in considerazione nemmeno da parte della Commissione paesaggistica comunale.

La zona è infatti protetta da un vincolo paesaggistico e storico molto stringente, che però nulla è valso se non per produrre una “raccomandazione” sulle vernici da utilizzare' - affermano in una nota congiunta di Partito Democratico, Pavullo Coraggiosa e Pavullo al Centro.'Quello che senza dubbio però delude di più i cittadini e le cittadine di Piantacroce e Renno di Sopra è la totale mancanza di trasparenza del sindaco Venturelli e della sua giunta. Se le procedure e il progetto andavano avanti da agosto 2024, perché il Sindaco non ha avvertito la cittadinanza e convocato prima un’assemblea? Per quale motivo nessuno è stato coinvolto per trovare un luogo migliore dell’area attuale, dopo che l’azienda ha rifiutato l’area proposta dal Comune? Il copione della Casa della Comunità si ripete: prima che la cittadinanza possa esprimersi, prima che i pavullesi possano dire la loro e trovare insieme una soluzione migliore, questi si ritrovano davanti al fatto compiuto, alla decisione già presa, il più delle volte avendo davanti a sé un sindaco impegnato non a tutelare gli interessi dei suoi concittadini che dovrebbe rappresentare, ma ad accampare scuse e giustificarsi, alla faccia della trasparenza promessa e ostentata in campagna elettorale'.