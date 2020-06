'Appennino Modena, sostenere i Comuni montani colpiti dal nubifragio'

La Regione intervenga a sostegno dei Comuni montani colpiti dagli eventi calamitosi del 4 giugno scorso. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricostruisce la mappa delle frane provocate dalle piogge della scorsa settimana sull’Appennino modenese.

“A Pievepelago è esondato il lago Santo e la zona di Tagliole è rimasta semi-isolata per diverse ore causa interruzioni per lavori sia sulla strada per Pievepelago sia sull’alternativa di Fiumalbo-Rotari-Tagliole con l’ostruzione del ponte Le Ghiare; il turbinio d’acqua, inoltre, ha completamente eroso un tratto della strada che costeggia il torrente Scoltenna”, spiega Barcaiuolo che ricorda anche i danni a Fiumalbo (“Sono esondati vari ruscelli causando l’allagamento di molti scantinati, ci sono stati molti alberi travolti dalle acque e si sono registrati smottamenti nell’area di ammassamento del campo sportivo, frane in via Rotari e via Versurone, il crollo di una massicciata di protezione nella strada alla confluenza tra il Rio delle Pozze e il Rio delle Motte” e a Fanano (“In via Ospitale è crollato il ponte sul fosso di Re Damiano sulla via Romea e ora il cammino storico frequentato da tanti turisti è interrotto. A Canevare ha ceduto il sentiero a Rovinaccia ed è collassata l’ippovia che collega il Cimone al rifugio Taburri, percorso strategico su cui già Regione e Parco avevano investito in modo ingente”).

Da qui l’atto ispettivo per sapere se l’amministrazione regionale “intenda procedere con una valutazione dei danni di concerto con i sindaci dei comuni montani per meglio avere un quadro della situazione attuale; se intenda investire risorse a supporto delle Amministrazioni montane troppo spesso lasciate sole nella gestione dell’ordinaria manutenzione che, anche a causa di cambiamenti climatici ormai all’ordine del giorno, si sta dimostrando troppo onerosa per le esigue casse comunali; quando e con quali modalità intenda intervenire per il ripristino di strade, collegamenti e ponti resi inaccessibili dalle abbondanti precipitazioni della scorsa settimana, considerato l’imminente inizio della stagione estiva e l’arrivo dei turisti”.