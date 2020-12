Appennino modenese, oltre un metro di neve a Passo delle Radici

E' caduto tra la notte di ieri e stamattina, 29 dicembre, oltre un metro di neve nella zona del Passo delle Radici. Per questa ragione da ieri pomeriggio è attivo il controllo da parte dei tecnici e degli operatori della Provincia con i mezzi spartineve e le turbine, al lavoro per assicurare la percorribilità delle strade, in particolare sulla provinciale 324 nella zona del Passo delle Radici e Sant'Anna Pelago e sulla provinciale 486 nella zona di Piandelagotti, dove il vento ha causato accumuli significativi.





Al momento sulle altre strade di montagna, non interessate da precipitazioni nevose e tutte percorribili, prosegue l'attività controllo da parte dei tecnici per le possibili gelate notturne, in caso di calo delle temperature.





Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.