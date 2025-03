Appuntamenti nel fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

MODENA

Quartiere fieristico viale Virgilio. Dalle ore 9 di sabato 29 inaugurazione di Motoexibition,



Teatro Storchi, ore 21, sabato 29 nell'ambito di IF Festival Industria Architettura, il giovane regista e attore Jacopo Squizzato propone un reading gratuito. L'evento è organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale nell'ambito di IF Festival Industria Architettura.



Vibra Club di Modena - Sabato 29 marzo Suner festival con gli Slavi Bravissime Persone (sabato 29 marzo): il concerto inizia alle 22:00.



Teatro Michelangelo, sabato 29, Dire Straits Reloaded



Sala Civica Via Padova 149, sabato 29 alle 16:, proiezione del film documentario Rivoluzione, girato l'anno scorso in Iran da Come Don Chisciotte.Un documentario sull’Iran, la sua storia ed il suo presente, girato interamente nella Repubblica Islamica, nel corso del 2024, a cura del gruppo Come Don Chisciotte.

Dopo la proiezione seguirà un dibattito con i due autori Jacopo Brogi e Alessandro Fanetti, Hanieh Tarkian, docente di studi islamici, Jafar Rada dell’Associazione islamica Imam Mahdi, Daniele Perra, analista geopolitico, moderatore Fabio De Maio di Terra dei Padri.Oltre al documentario, verranno presentato i due libri “Dottrina Soleimani” di Daniele Perra e Cella 14, scritto da S.A.Khamenei, con l’intervento di Maria Morigi, studiosa di lingue orientali.I posti nella sala civica sono limitati, è consigliata la prenotazione all’indirizzo laterradeipadri@gmail.comCASTELVETROVisita all'Acetaia Comunale di Castelvetro, con degustazione (domenica 30 marzo). Visite guidate alle 15:30 e alle 16:15.Feùdalia al Castello di Levizzano (domenica 30 marzo): la mostra mercato sarà aperta dalle 10:00 alle 19:00.BOMPORTO: Vviaggio nel magico mondo del genere fantasySabato 29 marzo, presso la Biblioteca 'J.

Ore 18–20: A Villa Settecento si esibiranno il Coro Voci del Frignano e il Coro Montecuccoli (ingresso gratuito).

Ore 22: Al Limo Club, concerto di 'Caduta Massi' con DJ Niggha (ingresso € 5 con tessera Penrose).

Mattina: Laboratori musicali per bambini allo Spazio Musicale Bononcini: 9:30–10:30: Introduzione al pianoforte (6-11 anni). 10:30–11:30: Giochi con strumenti Orff (6-10 anni). 11:30–12:30: Canti e balli (3-5 anni). Ore 16:30: Concerto del Complesso Bandistico Città di Pavullo a Villa Settecento (ingresso gratuito). Ore 18:30: Concerto 'Poker d’assi' con l'Accademia Musicale Ensemble (ingresso con offerta libera).

Tolkien' di Bomporto, si svolgerà una giornata imperdibile dedicata ai mondi fantastici e alla letteratura fantasy, rendendo omaggio al celebre autore J.R.R. Tolkien. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale e dalla Biblioteca, è pensata per coinvolgere grandi e piccoli con attività creative e ludiche.PAVULLOUltimi due giorni di Pavullo Music WeekSabato 29 marzo:Domenica 30 marzo (ultimo giorno della Pavullo Music Week):

SASSUOLO: Mercato Europeo. Sabato 29 e domenica 30 marzo dalle 9.00 alle 24.00, il cuore di Sassuolo – piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani – ospiterà la manifestazione del commercio ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Sassuolo e dalla Camera di Commercio.CARPIAndrea Pennacchi, sabato 29, presenta il suo ultimo libro 'Se la rosa non avesse il suo nome'. Ore 10:30 nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio.SAN PROSPEROSBAM! Il 29 marzo il gran finale della stagione del teatro partecipato TiPì. All’Auditorium Volmer Fregni lo spettacolo di Cirque-Cabaret per chiudere in bellezza con musica e parole, danza e circoSarà la grande festa del Cirque-Cabaret di SBAM!, sabato 29 marzo alle ore 20.45, a concludere ‘Contatto’, la stagione del teatro partecipato di TiPì che ha animato l’Auditorium ‘Volmer Fregni’SAN FELICE SUL PANARODomenica 30 marzo a San Felice sul Panaro si svolgeranno tre importanti appuntamenti, due conferenze e la proiezione di un docufilm, presso l’auditorium comunale di viale Campi, 41/B, nell’ambito di “IF, Industria Festival Architettura”. Si comincia con una conferenza, dalle 14.30 alle 16.30, sul tema: “Memoria industriale: il contributo della collettività e dell’associazionismo nel racconto dell’industrializzazione della pianura modenese”.Dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà la seconda conferenza che parlerà di: “La ricostruzione industriale post sisma: l’impegno della Regione Emilia-Romagna”. Saluti e introduzione di Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro. È gradita la prenotazione. Programma e iscrizioni: https://ifarchitettura.it/