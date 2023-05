Arginato fontanazzo del Secchia. Scuole chiuse a Sorbara e Bastiglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I sindaci di Bomporto e Bastiglia hanno deciso in serata di chiudere le scuole a Bastiglia e nella frazione di Sorbara.'In via precauzionale, la scuola primaria di Sorbara e la scuola dell'Infanzia paritaria di Sorbara rimarranno chiuse domani, 17 maggio 2023 - fa sapere il sindaco di Bomporto-. Poco fa è terminata la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale con Prefettura, Protezione Civile e tutti i sindaci della Provincia di Modena: in base alle informazioni ricevute è confermata l'allerta meteo di colore Rosso.I quantitativi di acqua caduti sono leggermente inferiori rispetto alle previsioni, ma si attende un secondo impulso di pioggia nella giornata di domani. Nonostante al momento non siano emerse particolari criticità nella giornata odierna, i 6 Comuni dell'Unione del Sorbara stanno effettuando tutte le verifiche necessarie sui diversi territori. Tutti i Coc sono aperti e le squadre di volontari per il monitoraggio degli argini sono attivate'.L'ordinanza appena firmata dal sindaco di Bastigliariguarda la chiusura di tutte le scuole del Comune (Elementari e di Infanzia) per la giornata di domani.